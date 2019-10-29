Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Москве

Разрешение на посадку дали в "Домодедово"

В московском аэропорту "Домодедово" экстренно сел самолет A-380, следовавший из Лондона в Бангкок.

Как сообщает РИА Новости, пилоты запросили посадку после того, как одному из пассажиров стало плохо во время полета. Диспетчеры "Домодедово" дали разрешение на посадку. На земле пассажира ждала бригада медиков.

Посадка произошла во вторник в 19:28 по московскому времени. Рейс выполняла авиакомпания Thai Airways. По информации ТАСС, у пассажира были острые боли в животе.

Опубликовано видео самолета после столкновения с автобусом

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