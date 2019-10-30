Атомная подлодка "Князь Владимир" отстрелялась "Булавой" (видео)

Первый пуск "Булавы" с АПЛ признали успешным

Новейшая российская атомная подлодка "Князь Владимир" на испытаниях впервые запустила баллистическую ракету "Булава". Пуск был произведен из подводного положения в акватории Белого моря, сообщает "ТВ Центр".

Полет ракеты прошел в штатном режиме, и в установленное время она оказалась в заданном районе - на полигоне Кура на Камчатке. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для Военно-морского флота России.

Ранее в октябре российское оборонное ведомство показало пуск "Калибра" с атомной подлодки "Северодвинск":