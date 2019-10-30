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Турция начала разминирование в зоне совместного патрулирования с Россией

08:43
  • среда
  • 30 октября 2019

После начала совместного патрулирования обстановка в регионе должна окончательно стабилизироваться

Курдские отряды самообороны в Сирии выполнили условия Сочинского меморандума и в полном объеме покинули приграничные с Турцией районы. Об этом сообщает  российский Центр по примирению враждующих сторон. В среду начинается совместное российско-турецкое патрулирование. Оно будет проходить на расстоянии до 10 километров от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира".

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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