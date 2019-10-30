"Теперь официально": Михалкова издевательски попрощалась с "Уральскими пельменями"

Актриса сменила статус в интернете

36-летняя актриса Юлия Михалкова официально объявила об уходе из шоу "Уральские пельмени". Она изменила описание профиля в Instagram и выразила благодарность "Пельменям".

"Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива "Уральские пельмени", - написала Михалкова, опубликовав фото с тарелкой пельменей. Этот снимок она сделала в Большом концертном зале "Космос".

Актриса скорректировала описание профиля в Instagram: если раньше там было написано, что она является актрисой и автором шоу "Уральские пельмени", то теперь Юлия представляется в качестве экс-участницы знаменитого коллектива. При этом артистка дала ссылку на недавнее интервью, в котором объяснила свой уход из "Пельменей".

В своем прощальном посте Юлия Михалкова обратилась к бывшим коллегам: "Уральские пельмени", спасибо за все! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ!" При этом она призналась, что "переросла" юмористическое шоу и увязла в стабильности, которая страшит любого актера.

Михалкова также сообщила, что она готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете". Дел у нее невпроворот. После переезда из Екатеринбурга в Москву ее график расписан на недели вперед. "Подробности - скоро! Всех люблю!" - написала актриса.

Нелицеприятная ремарка в адрес не доросших до ее уровня "Пельменей" и фотография с едой придали посту Михалковой издевательский оттенок. Словно она рассталась с коллегами неполюбовно. Это уловили некоторые интернет-пользователи, которые скептически отнеслись к ее возросшим амбициям.

- Красиво жить не запретишь.

- Пельмешки едят пельмешки.

- Когда мы вместе, мы уникальный тандем, а каждый сам по себе…

- Пельмени давно умерли, без обид.

- И чё ты теперь делать будешь? Наверное, в Голливуд поедешь сниматься?

Ранее Юлия Михалкова сказала, что работа не оставляет ей времени на личную жизнь. Ее сердце пока остается свободным, но она предупредила, что не готова променять карьеру на отношения.