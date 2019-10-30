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Каким будет новый главный закон Сирии

09:18
  • среда
  • 30 октября 2019

Сирийский вопрос обсудили в программе "События. 25-й час"

Как на урегулирование ситуации в стране повлияет работа конституционного комитета республики, который в среду в Женеве проведет свое первое заседание? Каким будет новый главный закон Сирии? И что станет его основой?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил член Совета Федерации Игорь Морозов.

"Все мировое сообщество было свидетелем того, что женевский формат не срабатывал. Потом появился астанинский формат, и это тот формат, который заставил работать в правильном направлении все силы и средства Турции, Сирии, России и Ирана", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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