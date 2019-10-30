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Трамп защитился от Эрдогана санкциями

08:30
  • среда
  • 30 октября 2019

Пакет мер одобрен конгрессом

Палата представителей конгресса США одобрила пакет санкций в отношении Турции. Называется документ "Закон о защите от конфликта со стороны Турции". Ограничительные меры коснутся банка Halkbank и высших турецких должностных лиц, включая министра обороны. Кроме того, предусмотрена блокировка активов турецких чиновников.
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Не обошли вниманием авторы законопроекта и президента Турции Реджепа Эрдогана. Документ предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи турецкого лидера в США. Как с ними поступят, пока не решено – конгрессмены намерены обсудить дальнейшие действия.

Как заявили в Вашингтоне, причиной для ввода ограничительных мер стала военная операция в Сирии, которую Турция назвала "Источник мира". Еще более важная причина - покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Документ должен одобрить сенат, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

Решение конгресса США уже осудили в турецком МИДе. Анкара призвала американских конгрессменов не использовать вопросы двухсторонних отношений для решения внутренних проблем, передает РИА Новости.

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