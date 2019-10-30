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Как подготовить автомобиль к зиме

08:51
  • среда
  • 30 октября 2019

Нужно обратить внимание на дворники и прогревать транспорт перед поездкой

Эксперты дали советы, как подготовить автомобиль к зимнему сезону. Просто заменить летние покрышки на зимние недостаточно. Так, по словам специалистов, нужно первым делом проверить состояние штатного аккумулятора (АКБ). Из-за обилия электроники батарея зачастую не успевает вовремя зарядиться, что еще больше усугубляется пуском в холодную погоду.
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"Лучше не стоит оставлять надолго автомобиль на открытой стоянке в морозы. Если машина долго стоит, сама батарея из-за замерзания электролита может деформироваться", - пишет в среду газета "Известия".

В народе бытует миф, что прогревать иномарки, особенно новые, перед поездкой необязательно. Однако это не так. "Резкий старт после запуска двигателя или буксование в сугробе могут привести к сокращению ресурса поршневых колец", - отмечает издание.

Эксперты также напоминают, что простые автомобильные дворники зимой подвержены обледенению. На этот случай рынок предлагает бескаркасные зимние стеклоочистители. "Их главная особенность в том, что каркас всей щетки спрятан в чехол, снаружи — лишь очистительная резинка", - пишет "Известия".

Кроме того, специалисты рекомендуют избегать слишком вязкого моторного масла в зимний сезон.

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