Как подготовить автомобиль к зиме

Нужно обратить внимание на дворники и прогревать транспорт перед поездкой

Эксперты дали советы, как подготовить автомобиль к зимнему сезону. Просто заменить летние покрышки на зимние недостаточно. Так, по словам специалистов, нужно первым делом проверить состояние штатного аккумулятора (АКБ). Из-за обилия электроники батарея зачастую не успевает вовремя зарядиться, что еще больше усугубляется пуском в холодную погоду.

"Лучше не стоит оставлять надолго автомобиль на открытой стоянке в морозы. Если машина долго стоит, сама батарея из-за замерзания электролита может деформироваться", - пишет в среду газета "Известия".

В народе бытует миф, что прогревать иномарки, особенно новые, перед поездкой необязательно. Однако это не так. "Резкий старт после запуска двигателя или буксование в сугробе могут привести к сокращению ресурса поршневых колец", - отмечает издание.

Эксперты также напоминают, что простые автомобильные дворники зимой подвержены обледенению. На этот случай рынок предлагает бескаркасные зимние стеклоочистители. "Их главная особенность в том, что каркас всей щетки спрятан в чехол, снаружи — лишь очистительная резинка", - пишет "Известия".

Кроме того, специалисты рекомендуют избегать слишком вязкого моторного масла в зимний сезон.