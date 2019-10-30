"Испорченные": Дроздов сравнил жителей Донбасса с животными

Журналист призвал лишить их гражданства

Жителей Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик сравнили с животными. бывший ведущий телеканала ZIK, львовский журналист и Остап Дроздов уверен, что они "испорчены" - так как тяготеют к России.

Дроздов уверяет, что когда-то пытался понять и даже защищал жителей неподконтрольных Киеву территорий. Но теперь он это перерос и считает, что в Донбассе надо действовать радикальными методами.

Донбасс по гражданскому сознанию — наихудший, заявляет журналист. Он уверен: причина в том, что местные жители, якобы, смотрят только российские СМИ и "хотят к России". "Они для меня испорченные и утраченные люди. Как граждан Украины я их не вижу", — сказал Дроздов в программе "Рандеву" на "Пятом канале". Он призвал лишать гражданства всех украинцев, въехавших в ДНР и ЛНР.

"Конечно, я с детства любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя там ведут, особенно в вольере с парнокопытными. Но я уже немного перерос это дело и для себя все вопросы решил, все точки на i расставил", — заявил Дроздов.

На днях другой известный на Украине актер Антон Мухарский заявил, что жители ДНР и ЛНР никогда не смогут понять украинцев. Они живут "в парадигме русского мира" - и потому от Незалежной республики надо отгородить стеной по границе.