ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлено о съемках новых серий "Игры престолов"

09:05
  • среда
  • 30 октября 2019

Джордж Мартин уже согласился взяться за работу

Телеканал HBO объявил о создании приквела "Игры престолов". Новый сериал под названием "Дом дракона" расскажет об истории династии Таргариенов и о событиях, которые произошли за 300 лет до начала борьбы Дейенерис за Железный трон. По сути, это будет та же "Игра престолов", но с новыми актерами и сюжетными линиями. 
Звезда "Игры престолов" сыграет Джеймса Бонда?

Как сообщается в Twitter телеканала, над приквелом будут работать писатель Джордж Мартин и сценарист Райан Кондал. Режиссером станет Мигель Сапочник, который снимал пятый сезон "Игры престолов". 

Незадолго до этого объявления The Hollywood Reporter сообщил, что HBO передумал снимать другой приквел "Игры престолов", который назывался "Долгая ночь". В этом проекте должны были сниматься Наоми Уотс, Джош Уайтхаус, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие актеры. Летом этого года телеканал снял в Северной Ирландии пилотную серию нового шоу. Почему HBO отказался от этой задумки, не уточняется. 

Ранее сериал "Игра престолов" получил статуэтку "Эмми", а актера Питера Динклэйджа, сыгравшего Тириона Ланнистера, признали "лучшим актером второго плана в драматическом сериале".

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" завершился в апреле. Тысячи фанатов по всему миру возмутились финалом саги и многочисленными киноляпами. Поклонники потребовали переснять последний сезон, однако создатели проекта не посчитали нужным идти на поводу у публики. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"​

Видео: реакция актеров на сценарий 8-го сезона "Игры престолов"

Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала "Игра престолов"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.