Объявлено о съемках новых серий "Игры престолов"

Джордж Мартин уже согласился взяться за работу

Телеканал HBO объявил о создании приквела "Игры престолов". Новый сериал под названием "Дом дракона" расскажет об истории династии Таргариенов и о событиях, которые произошли за 300 лет до начала борьбы Дейенерис за Железный трон. По сути, это будет та же "Игра престолов", но с новыми актерами и сюжетными линиями.

Как сообщается в Twitter телеканала, над приквелом будут работать писатель Джордж Мартин и сценарист Райан Кондал. Режиссером станет Мигель Сапочник, который снимал пятый сезон "Игры престолов".

Незадолго до этого объявления The Hollywood Reporter сообщил, что HBO передумал снимать другой приквел "Игры престолов", который назывался "Долгая ночь". В этом проекте должны были сниматься Наоми Уотс, Джош Уайтхаус, Джейми Кэмпбелл Бауэр и другие актеры. Летом этого года телеканал снял в Северной Ирландии пилотную серию нового шоу. Почему HBO отказался от этой задумки, не уточняется.

Ранее сериал "Игра престолов" получил статуэтку "Эмми", а актера Питера Динклэйджа, сыгравшего Тириона Ланнистера, признали "лучшим актером второго плана в драматическом сериале".

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" завершился в апреле. Тысячи фанатов по всему миру возмутились финалом саги и многочисленными киноляпами. Поклонники потребовали переснять последний сезон, однако создатели проекта не посчитали нужным идти на поводу у публики.

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