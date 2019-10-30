"Это тяжелое заболевание": Барановская обнародовала диагноз Аршавина

Еще не все потеряно

Телеведущая Юлия Барановская, которая воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина, жестко высказалась о поведении бывшего гражданского мужа.

Барановская вспомнила о том, как в 2013 году Аршавин бросил семью и ушел к журналистке Алисе Казьминой. Футболист долгое время не общался с детьми и вспомнил о них только после развода с Казьминой.

"Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально, - заявила Барановская на YouTube-шоу "А поговорить?". - Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает".

Юлия Барановская убеждала детей, что папа продолжает их любить, несмотря ни на что. Ни расстояние, ни время, ни чужие люди не властны над родительской любовью. "Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы - это его личный период", - втолковывала Юлия малышам.

Телеведущая опровергла информацию о том, что она мешала Аршавину видеться с детьми. Однажды она даже разрешила им поехать вместе с отцом и его новой женой на Мальдивы. Они провели там три недели.

"Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания - это мои переживания. Я же понимала, что она их там не сожрет, не убьет, на костре не спалит, я же адекватный человек. Моя боль - это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, он привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел", - сказала Барановская.

Напомним, что в 2005 году у Барановской и Аршавина родился сын Артем, через три года - дочь Яна. В 2012 году телеведущая произвела на свет Арсения.