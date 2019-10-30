Названы регионы России с лучшими и худшими дорогами

Самое качественное дорожное покрытие - в столице

Москва возглавила рейтинг российских регионов с самыми качественными дорогами. Данные обнародовал в среду Росстат.

После столицы по уровню дорожного покрытия идет Ханты-Мансийский автономный округ. Далее следуют Ставропольский край, Красноярский край и Ингушетия. Худшие дороги в Архангельской и Магаданской областях, а также республиках Калмыкия и Марий Эл, сообщает "Известия" со ссылкой на RT.

На прошлой неделе Росстат назвал регионы России с самым доступным газом. По выгодной цене его могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа , Ненецкого автономного округа и Сахалинской области.