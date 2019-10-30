Российский флот получит не имеющие аналогов в мире корабли

Враг будет обезврежен с безопасного расстояния

Строящиеся в России военные корабли не имеют аналогов в мире. О проекте "Александрит" рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По словам адмирала, целая серия кораблей запущена на Средне-Невском судостроительном заводе, первый из них – "Анатолий Шлемов".

Адмирал уточнил, что проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли этого проекта обнаруживают мины не только в воде, но и в грунте, на морском дне. Как поиск, так и уничтожение опасных объектов происходит дистанционно.

Корабли противоминной обороны оснащены самыми современными техническими средствами. Это, в частности, беспилотные противоминные катера и телеуправляемые автономные роботизированные подводные аппараты.

Николай Евменов также рассказал, что российские судостроительные заводы сегодня заняты строительством многоцелевых фрегатов дальней морской зоны и больших десантных кораблей. Новейший БДК "Иван Грен" год назад вошел в состав Северного флота, второй корабль из этого семейства – "Петр Моргунов" - сейчас проходит испытания. Заложены на верфях еще два десантных корабля, сказал адмирал в интервью "Красной звезде".