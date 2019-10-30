ВВС США решили использовать российские "Крокодилы"

Пока что только на учениях

Два российских вертолета Ми-24 срочно понадобились Военно-воздушным силам США. Американские ВВС ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить им "Крокодилы" и уже опубликовали соответствующую заявку.

Ми-24 "Крокодил" - первый советский специализированный боевой вертолет. Машина имеет множество модификаций, а недавно прошла цифровую модернизацию.

Американские военные в требованиях к подрядчику заявили не только два вертолета, но и специалистов по обслуживанию Ми-24, и квалифицированный экипаж. Исполнитель заказа должен обеспечить ориентацию воздушных судов, наземную подготовку, поддержку полетов и информационную поддержку. ВВС намерены получить все это до 20 ноября.

Сообщается, что "Крокодилы" будут использованы во время учений. Американские эксперты попытаются выяснить, насколько эти машины опасны. Проверять это они будут на базе "Девис-Монтен" в Аризоне, где расквартирована 55-я спасательная эскадрилья ВВС США, передает RT.