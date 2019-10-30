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Пугачева пообещала исповедаться на людях

10:06
  • среда
  • 30 октября 2019

Она обратилась к фанатам

70-летняя певица Алла Пугачева призвала поклонников посмотреть киноверсию ее юбилейного концерта. По словам звезды, в кинотеатре они услышат настоящую исповедь Примадонны. 
70-летнюю Пугачеву засняли в объятиях другого мужчины

31 октября на экраны кинотеатров выйдет фильм "Тот самый концерт". Картину смогут увидеть миллионы россиян, которые не смогли побывать на апрельском концерте Пугачевой в Москве. "Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ", - обратилась певица к фанатам. 

По словам народной артистки СССР, для организации концерта требуются усилия многих людей - музыкантов, режиссера, технических рабочих... Но никто из них не влияет на репертуар большого артиста. "Подбор репертуара мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто исповедь Аллы Пугачевой", - цитирует певицу 7days.ru

Отметим, что 2 ноября Алла Пугачева даст концерт в Минске. "Вместе с Алой Пугачевой приедет порядка 60-70 человек. В концерте примет участие и Анастасия Волочкова", - рассказал один из организаторов шоу в программе "Ты не поверишь!". 

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