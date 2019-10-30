Обострение отношений: МИД Турции вызвал посла США

Дипломата вызвали в связи с принятием в Конгрессе США резолюции о геноциде армян

В администрации президента Турции заявили об ухудшении отношений с Вашингтоном, а МИД страны вызвал американского посла для объяснений. Всё это произошло после того, как Конгресс США принял сразу две скандальных резолюции. Палата представителей признала массовое убийство армян во времена Османской империи геноцидом, а также одобрила введение санкций против Анкары.

Практически единогласно Палата представителей США голосует за резолюцию, признающую геноцидом факт массового убийства армян при участии Османской империи в период Первой мировой войны. Принятие произошло быстрее, чем ожидали сторонние наблюдатели - и это вполне логично. На фоне обострившихся отношений Вашингтона и Анкары для дестабилизации соперника - любые средства хороши. А вопрос геноцида армян - весьма чувствительный удар по самолюбию Турции.

Реакция Анкары не заставила себя ждать. Глава МИД страны Мевлют Чавушоглу осудил решение Палаты представителей США. Назвал его "позорной местью" за то, что Турция разрушила планы Белого дома в регионе и провела в Сирии военную операцию.

Турция традиционно отвергает все обвинения в геноциде армян и в принципе крайне болезненно реагирует на любые замечания касательно этой темы. В Анкаре заявляют, что жертвами событий 1915 года были не только армяне, но и турки. Более того, по мнению турецких властей, Османское правительство не отдавало приказа на массовое убийство. Россия, как и крупнейшие европейские страны, факт геноцида признали.

А вот позиция США всегда упиралась в геополитику. Турция - важнейший партнер по НАТО и идти с ней на конфликт - не в интересах Вашингтона. Американские президенты всегда очень мягко обходили эту тему - избегали даже использование термина "геноцид". И хотя резолюция пока носит лишь рекомендательный характер, гвоздь в отношения между Белым домом и Анкарой, кажется, вбит.

Одновременно конгресс одобряет пакет санкций в связи с проведением военной операции на северо-востоке Сирии. Документ обязывает Дональда Трампа ввести ограничения в отношении всех причастных к военному вторжению - под санкции попадут несколько государственных чиновников, включая министра обороны и крупнейший в стране банк.

Особый пункт этой резолюции - дополнительные санкции в связи с решением Турции купить российские С-400. Об этом, кстати, тоже сказано в документе. Теперь законопроект будут рассматривать в верхней палате. По мнению некоторых конгрессменов, инициатива может столкнуться с определенными трудностями: экономика США неразрывно связана с турецкой, и как бы не последовало ответа. Возможно, именно поэтому неделю назад Дональд Трамп уже заявил, что санкций не последует. Да и Анкара выполняет все обязательства перед Белым домом: военная операция в Сирии остановлена. Но конгрессменам этого, кажется, недостаточно. Затянувшийся внутриполитический конфликт между исполнительной и законодательной властью может иметь внешнеполитические последствия.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".