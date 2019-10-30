Мирный процесс в Донбассе не обошелся без провокаций

Недовольные происходящим радикалы вновь осаждают офис президента

Пока военные отводят технику в районе города Золотое, из самопровозглашенных республик поступают новые сообщения об обстрелах со стороны ВСУ. Впрочем, в украинской столице тоже неспокойно.

У офиса президента вновь громкие лозунги, файеры и дымовые шашки. На акцию против разведения войск на юго-востоке Украины пришли не меньше тысячи человек. Выполнение формулы Штайнмайера они называют капитуляцией и предательством страны, передает "ТВ Центр".

Акция прошла без столкновений с полицией. Палаточный лагерь, который пытались разбить под окнами офиса Зеленского, не пригодился. Как пояснили лидеры националистических движений, основной актив уехал в Донбасс и на границу с ЛНР, чтобы помешать мирному процессу. У города Золотое, где началось разведение тяжелого вооружения, группу таких добровольцев встретили на КПП украинские военные.

Судя по видео, хлопцы развернулись и уехали. Но и без них сейчас в Золотом достаточно воинственно настроенных и вооруженных отрядов. Националисты обещали занять окопы, которые покинут украинские военные. И даже анонсировали план обороны.

Именно поэтому к одному из домов на окраине Золотого, где окопались добровольцы, пришлось приставить охрану. Контролировать националистов оставили заместителя главы Нацполиции.

Без отвода сил от линии разграничения не будет встречи лидеров "Нормандской четверки", на которую возлагает огромные надежды украинский президент. Мир в Донбассе был одним из главных предвыборных обещаний и способом заявить о себе на международной арене. К слову, в среду Зеленский принимает в Киеве делегацию НАТО. Запланированы и переговоры с генеральным секретарем Столтенбергом. Но об успехах докладывать пока рано. На разведение войск в районе Золотого дается три дня, но процесс идет медленно и ситуация остается напряженной.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".