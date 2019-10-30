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Парламент Британии проголосовал за проведение досрочных выборов

11:50
  • среда
  • 30 октября 2019

Британский парламент поддержал предложение Бориса Джонсона о досрочных выборах 12 декабря

Ещё на шаг ближе к "Брекзиту". Борис Джонсон наконец добился проведения досрочных выборов в парламент. Голосование состоится 12 декабря, передает "Газета.Ru".
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Накануне в Палате общин премьер-министру удалось заручиться поддержкой подавляющего большинства депутатов. Теперь утвержденный законопроект должна одобрить палата лордов и подписать королева.

В случае успеха до 6 ноября действующий парламент будет распущен для проведения предвыборной кампании. Через обновление состава законодательного органа Джонсон надеется вывести процесс развода с Евросоюзом из тупика - чего не удалось его предшественнице Терезе Мэй.

17 октября премьер согласовал условия новой сделки с Брюсселем, однако депутаты отказались ее рассматривать, сделав невозможным провести "Брекзит" до дедлайна и вынудили премьера просить ЕС о новой отсрочке.

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