Фонд "Дети-бабочки" помогает россиянам, родившимся с редким заболеванием

Зачастую родители отказываются от детей с таким диагнозом

12 программ всесторонней поддержки - от медицинской до психологической - реализует в России фонд "Дети-бабочки", сообщает "ТВ Центр".

Организация помогает людям с редким генетическим заболеванием, при котором кожа становится очень чувствительной и легко травмируемой. Любое неосторожное прикосновение может принести мучительную боль.

На сегодняшний день патология неизлечима, но можно сделать жизнь более комфортной. Нередко родители отказываются от детей с таким диагнозом. И фонд помогает им снова обрести семью.