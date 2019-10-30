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Фонд "Дети-бабочки" помогает россиянам, родившимся с редким заболеванием

11:57
  • среда
  • 30 октября 2019

Зачастую родители отказываются от детей с таким диагнозом

12 программ всесторонней поддержки - от медицинской до психологической - реализует в России фонд "Дети-бабочки", сообщает "ТВ Центр".

Организация помогает людям с редким генетическим заболеванием, при котором кожа становится очень чувствительной и легко травмируемой. Любое неосторожное прикосновение может принести мучительную боль.

На сегодняшний день патология неизлечима, но можно сделать жизнь более комфортной. Нередко родители отказываются от детей с таким диагнозом. И фонд помогает им снова обрести семью.

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Фонд "Дети-бабочки"
Фонд "Дети-бабочки"
Фонд "Дети-бабочки"
Фонд "Дети-бабочки"
Фонд "Дети-бабочки"
Фонд "Дети-бабочки"
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