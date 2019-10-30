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Столичные призывники стали участниками акции "Москвичи на службе России"

11:59
  • среда
  • 30 октября 2019

Завершилась акция большим праздничным концертом с участием популярных артистов

В Москве в торжественной обстановке состоялась церемония проводов столичных призывников. Это уже восьмая молодёжно-патриотическая акция под названием "Москвичи на службе России", передает "ТВ Центр".

Поздравить новобранцев собрались почётные гости. В их числе и художественный руководитель мероприятия - актёр и народный артист СССР Василий Лановой. Для гостей организовали интерактивные площадки, фотозоны, выставку современного стрелкового оружия и снаряжения.

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