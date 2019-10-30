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"Победить рак невозможно": врач раскрыл страшную правду

10:32
  • среда
  • 30 октября 2019

Только одно обстоятельство позволяет надеяться на успех

Человек не может победить рак, но ему под силу прожить с этой болезнью долгие годы. Об этом заявил проректор по стратегическому развитию и завкафедрой онкологии и гематологии Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Румянцев.

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"Победить рак невозможно. Хотя и есть пример искоренения черной оспы. Но как можно победить инфекцию? Ее можно только контролировать. Так же и рак. Задача в том, чтобы позволить больному жить долго и счастливо", - цитирует Румянцева ТАСС

По словам врача, онкобольной может прожить 20-30 лет полноценной жизни. Эти годы, как считает Румянцев, можно назвать победой над недугом. "К сожалению, пока сегодня таких случаев не большинство при злокачественных образованиях, но развитие технологий стремительно, и это позволяет надеяться на успех", - отметил онколог. 

Ранее ученые определили средний возраст, в котором у россиян диагностируют онкологические заболевания. В зоне риска оказались 64-летние граждане. 

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