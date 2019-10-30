Бриллианты Зыкиной уйдут с молотка

Аукцион назначен на декабрь

Знаменитая ювелирная коллекция народной артистки СССР Людмилы Зыкиной уйдет с молотка. Аукцион состоится в декабре. Еще не все из 40 лотов оценены, однако стартовые цены на самые известные украшения певицы уже объявлены.

Как сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул", главным лотом станут любимые серьги артистки. Зыкина называла это украшение "Мои серьги", в них она представлена на многих фотографиях. Этому ювелирному изделию с бриллиантами старинной огранки и сапфирами в 17 карат назначили стартовую цену в 1 миллион рублей.

"Другой топ-лот - колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым, отцом нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева. Колье выполнено в белом и желтом золоте и состоит из 127 природных бриллиантов. Стартовая цена этого лота также составляет 1 миллион рублей", - сказано в сообщении.

Среди лотов также серебряная брошь "Снежинка" с гранатами и золотая брошь "Павлин" с любимым камнем Зыкиной – бирюзой.

Коллекция украшений народной артистки уже выставлялась на аукцион 3 года назад. Однако тогда результаты торгов пришлось аннулировать – объявились новые родственники, претендующие на наследство. Сейчас, как заявляют в пресс-службе аукционного дома, все юридические формальности урегулированы.