Россияне назвали размер пенсии мечты

Этих денег им достаточно для достойной старости

Россияне назвали размер пенсии для достойной старости. Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, согражданам мечтают получать около 40 тысяч рублей в месяц.

При этом запросы мужчин оказались выше, чем у женщин. Им для уверенной старости нужно не менее 42 тысяч рублей, в то время как представительница прекрасного пола — 37,5 тысячи.

Как пишут argumenti.ru со ссылкой на исследование портала Superjob, ожидания от пенсии зависят от размера зарплаты. Те россияне, которые сейчас зарабатывают в среднем от 80 тысяч рублей, в старости хотят получать 44,3 тысячи. Запросы граждан с доходом до 30 тысяч рублей гораздо ниже — 33 тысячи рублей.

Сейчас средняя пенсия в целом по России составляет 15,4 тысячи рублей.