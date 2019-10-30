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Россияне назвали размер пенсии мечты

10:54
  • среда
  • 30 октября 2019

Этих денег им достаточно для достойной старости

Россияне назвали размер пенсии для достойной старости. Для того, чтобы чувствовать себя уверенными, согражданам мечтают получать около 40 тысяч рублей в месяц.

При этом запросы мужчин оказались выше, чем у женщин. Им для уверенной старости нужно не менее 42 тысяч рублей, в то время как представительница прекрасного пола — 37,5 тысячи.

Как пишут argumenti.ru со ссылкой на исследование портала Superjob, ожидания от пенсии зависят от размера зарплаты. Те россияне, которые сейчас зарабатывают в среднем от 80 тысяч рублей, в старости хотят получать 44,3 тысячи. Запросы граждан с доходом до 30 тысяч рублей гораздо ниже — 33 тысячи рублей.

Сейчас средняя пенсия в целом по России составляет 15,4 тысячи рублей.

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