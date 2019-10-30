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Стало известно о страшной трагедии в жизни Губина

11:06
  • среда
  • 30 октября 2019

Она выбила его из колеи

45-летний Андрей Губин покончил с музыкальной карьерой и ведет непубличную жизнь. Он обосновался в московской квартире, где его время от времени осаждают поклонники.  
"Это несчастье": друг Андрея Губина рассказал о его болезни

Соседка Екатерина считает Губина добрым и искренним человеком. По ее словам, он редко бывает дома. Если звезда 90-х и появляется в квартире, то в основном днем. По вечерам, как утверждает соседка, он куда-то уезжает вместе с друзьями. 

"Люди до сих пор его помнят. Конечно, Андрею это очень приятно", - цитирует Екатерину "СтарХит". Преданные фанаты приносят Губину подарки и письма. Если им повезет, они могут застать артиста дома и взять у него автограф. 

Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Психически неуравновешенные поклонники порой караулят Андрея у дверей и скандалят. Однажды девушка получила от звезды автограф, но отказалась оставить его в покое. "Начала вести себя неадекватно, шумела на лестничной площадке. Андрей ее около часа успокоить пытался. Сам он человек очень скромный и спокойный. Конечно, ему неудобно перед соседями за поведение некоторые фанаток", - рассказала женщина. 

Екатерина предположила, что Губин забросил карьеру после трагедии в семье. Его мама и папа ушли из жизни с разницей в пять лет. "Я знала маму Андрея, он ее всегда очень любил. Мне кажется, смерть мамы выбила его из колеи. Для Андрея и его сестры Насти это было большое горе", - заявила собеседница портала. 

Между тем ходят слухи, что у Губина возникли проблемы с психикой. Ему кажется, что у него болит и чешется лицо, хотя врачи не обнаружили у него никаких патологий. "Это не совсем болезнь. Просто он много выпивал, думаю, от этого и от вседозволенности у него и пострадала психика", - заявила бывшая возлюбленная музыканта. По некоторым данным, Андрей живет на авторские отчисления и отказывается от выгодных контрактов. Все свое время он уделяет спорту, путешествиям и походам по врачам.

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