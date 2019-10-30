"Она хорошая": заведующая детсадом похвалила воспитательницу избитой девочки

Инцидент обещали "обсудить в коллективе"

Воспитательница детей, избивших на прогулке девочку, на хорошем счету у родителей и руководства. Об этом рассказала журналистам заведующая детского сада №236 в Ярославле Татьяна Рекрут.

"Воспитательница очень хорошая, отзывы родителей были положительными", - заявила заведующая в интервью местным СМИ. Тем не менее, по словам Рекрут, руководство учреждения не собирается закрывать глаза на инцидент. Ситуацию обсудят "внутри коллектива" и примут решение, пообещала завдетсадом.

Ранее стало известно, что воспитательница группы, в которой избили ребенка, на время проверки отстранена от работы.

Как сообщал ТВЦ.RU, накануне видео, снятое в детском саду, привело в ужас пользователей соцсетей. На кадрах видно, как во время прогулки малыши избивают ногами лежащую на земле девочку в розовом комбинезоне. Воспитательница появляется в кадре лишь спустя 3 минуты. Возникли вопросы у пользователей и к автору ролика – как он мог снимать это на протяжении нескольких минут и ничего не предпринять?