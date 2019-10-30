Тарасов публично обратился к бывшей жене: "Я тебя зауважал, ты не всегда была такой"

Они прилюдно поругались из-за дочери

Футболист Дмитрий Тарасов и его бывшая жена Оксана устроили перепалку в Instagram. Поводом для выяснения отношений стала их дочь Ангелина.

Экс-игрок "Локомотива" обвинил Оксану в том, что она мешает ему общаться с 10-летней дочерью. По словам Тарасова, он исправно платит алименты, а случайно возникший долг он погасил три месяца назад. И это при том, что в последнее время футболист сидит без работы и пытается продать дом в Подмосковье, чтобы поправить свое финансовое положение перед рождением третьего ребенка.

"Благодаря моему любимому делу и серьезной работе (в том числе моей заработной плате) Ангелина имеет две квартиры", - написал спортсмен в Instagram, желая доказать, что он заботится о старшей дочери, несмотря на многолетнюю судебную тяжбу с ее мамой.

Оксана выдвинула ответные обвинения. Она сообщила, что бывший муж сорвал их с дочерью поездку за границу, не предоставив разрешения на выезд ребенка. "Расскажите, как Ангелина плакала неделю из-за сорванных по Вашей вине планов", - набросилась она на Тарасова. По словам Оксаны, она не препятствует общению дочери с отцом, просто тот не проявляет особого рвения. "Мой телефон включен 24/7, причем отдельный номер. У ребенка нет телефона, и Вам известно почему. Не прочитала смс? Так позвонили бы", - написала женщина.

Тарасову также возмутило, что футболист подал против нее исковое заявление с требованием уменьшить размер алиментов. "Прошу заметить, в суд подаю не я, а Вы, мешая мне спокойно и качественно заниматься воспитанием нашей дочери, вкладывая в ее развитие свои и Ваши финансы", - огрызнулась Оксана. Кроме того, она обратила внимание на то, что в своем последнем интервью Тарасов несколько раз сказал, будто Ангелине 11 лет, тогда как девочке еще пока 10. "У меня больше нет вообще никаких вопросов", - заявила она.

На этом публичный спор не закончился. Дмитрий Тарасов предположил, что ответный пост экс-супруга писала под диктовку адвокатов. Юристы, как язвительно заметил спортсмен, наверняка получают те деньги, которые заработал Тарасов. Он подчеркнул, что любит Ангелину.

"Радует то, что ты творчески подходишь ко всему, за что не возьмешься. Будь то выяснение отношений между нами во всеуслышание или, например, когда создаешь всякого рода трудности и неудобства для моего общения с дочерью. Я тебя зауважал, ты не всегда была такой", - написал Тарасов.

Интернет-пользователи разделились на три лагеря. Первые поддерживают Тарасова, вторые - его бывшую возлюбленную. Представители третьей группы осуждают обоих участников конфликта.

- Мелкий мужичонка. Еще и тексты Настюха строчит, небось.

- Дмитрий, вы замечательный отец, это видно. Просто ваша супруга бывшая с жиру бесится!

- Фуй какой он мерзкий.

- Жалко ребенка, что у него такая мать... Мамаша зажралась просто.

- Блин, может, хватит уже? Зачем выносить это на всеобщее обозрение?

Напомним, что сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка.

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