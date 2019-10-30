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Санкции в помощь: Россия полностью обеспечивает себя продуктами

11:54
  • среда
  • 30 октября 2019

Страна стала значимым поставщиком продовольствия на мировом рынке

Введение продовольственного эмбарго в России придало импульс развитию сельского хозяйства. Сегодня страна не только полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, но и стала значимым поставщиком продовольствия на мировом рынке, отмечается в сообщении Минсельхоза.
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"Динамично развивающийся агропромышленный комплекс позволяет обеспечивать внутренние потребности страны. Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам", - сказано в сообщении.

В ответ на санкции, введенные в отношении России США и Евросоюзом, Москва в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Запрет на поставки действует до конца 2020 года.

В Минсельхозе подчеркнули, что введение ограничений придало импульс развитию российского АПК и притоку инвестиций. Кроме того, эмбарго способствовало созданию дополнительных рабочих мест в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

Прогнозы ведомства на этот год более чем оптимистичные. Валовый урожай зерна ожидается на уровне 120 миллионов тонн – что гарантирует не только  обеспечение внутренних потребностей страны, но и рост зарубежных поставок. Сбор овощей в зимних теплицах также ожидается на рекордном уровне - 1,2 миллиона тонн. Существенно вырастет  производство мяса и птицы, молока.

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