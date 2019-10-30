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Старейшая жительница планеты умерла под Астраханью

12:06
  • среда
  • 30 октября 2019

Ей было 123 года

Умерла старейшая жительница России и планеты Танзиля Бисембеева. Ей было 123 года.

Бисембеева жила в поселке Алча Астраханской области. Как рассказали местные власти, провожать ее в последний путь пришло все село. Похороны прошли еще 26 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

По словам родных долгожительницы, в последнее время она мало разговаривала, уже не выходила из дома и почти не вставала с кровати. Несмотря на почтенный возраст, Бисембеева до последних дней узнавала родных, пишет ТАСС.

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. Она воспитала четверых детей, у нее 10 внуков, 13 правнуков и два праправнука. В 2016 году была официально признана самым пожилым человеком в мире. Однако спустя год уступила рекорд 127-летней Нану Шаова из Кабардино-Балкарии. После ее смерти в январе 2019 Бисембеева вновь была признана самым пожилым человеком в России.

Однако по версии Книги рекордов Гиннесса сейчас старейшей жительницей планеты с документально подтвержденной датой рождения является 116-леьняя японка Канэ Танака.

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