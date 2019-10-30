Шейк из-за Купера пропустила важное событие в жизни дочери

Малышка вышла в свет с папой

Голливудский актер Брэдли Купер впервые взял свою двухлетнюю дочь Лею на публичное мероприятие. Для малышки это стало важным событием в жизни. Российская модель Ирина Шейк наверняка хотела бы разделить радость со своей дочерью, однако Купер спутал ей все карты. Ведь после расставания знаменитости вынуждены поочередно проводить время с малышкой.

Брэдли Купер и Лея отправились в совместное путешествие в Вашингтон. Они появились на церемонии вручения "Приза Марка Твена за американский юмор". Эту награду ежегодно вручают людям за "влияние на американское общество". В этом году статуэтку получил друг Купера - стендап-комик, актер и сценарист Дейв Шаппелл. Брэдли и Дейв вместе сыграли в фильме "Звезда родилась". Кстати, именно на съемках этой картины, по слухам, Купер сошелся с певицей Леди Гагой.

Брэдли Купер появился на людях в стильном костюме. Лея красовалась в темном платье со звездами и белых колготах. Вела она себя непринужденно и уверенно, как будто привыкла к вспышкам фотокамер. Судя по фото, Брэдли не удосужился причесать дочь перед выходом в свет. Но это не помешало обаятельной крохе покорить всех участников церемонии. Во время мероприятия девочка сидела на коленях у папы. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить сходство между актером и малышкой - у них одинаковые глаза.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в июне. Причина разрыва держится в секрете. По одной версии, Купер увлекся Леди Гагой, по другой - модель устала ждать от него предложения руки и сердца. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком. Сейчас Брэдли и Ирина живут в Нью-Йорке, поэтому у обоих есть возможность общаться с Леей.

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Видео: Купер и Шейк больше не пара