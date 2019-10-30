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Денег нет: в России закрылось посольство Израиля

12:29
  • среда
  • 30 октября 2019

Дипмиссия объявила о приостановке своей работы из-за разногласий с израильским Минфином

В Москве из-за проблем с финансированием временно закрылось посольство Израиля. Такая же участь у генерального консульства Израиля в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в официальных аккаунтах дипмиссий в соцсетях.
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Причиной конфликта стало решение израильского Минфина в одностороннем порядке изменить условия работы дипломатов.

"К сожалению, Минфин Израиля не оставляет выбора, вынуждая прибегнуть к данным мерам. Мы надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время", - сообщили на официальной странице посольства Израиля в Facebook.

Посольство и генконсульство будут закрыты до дальнейшего уведомления, оказывать услуги населению они не будут.

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