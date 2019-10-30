Что убрали из скандальной стенограммы разговора Трампа с Зеленским

Белый дом признал, что запись отредактирована

Из скандальной стенограммы телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским убрали ключевые слова. С признанием выступил сотрудник Белого дома Александер Виндман.

Сотрудник Совета национальной безопасности дал показания трем комитетам нижней палаты конгресса США. Виндман в закрытом режиме отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе. Беседа в палате представителей длилась 11 часов.

Виндман объяснил конгрессменам, что скрывают значки в стенограмме, которые обозначают недоговоренные лидерами двух стран фразы. По словам сотрудника СНБ, ему поручили внести уточнения в печатную копию аудиозаписи разговора лидеров двух стран. Однако в опубликованной позже Белым домом версии часть исправлений сохранилась, а другие просто не учли.

В частности, по словам Виндмана, в документе были опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Джозефа Байдена, в котором звучал призыв уволить генерального прокурора Украины Виктора Шохина. Что касается речи Зеленского, то из нее исчезло упоминание компании Burisma, в правление которой входил сын Байдена, пишет New York Times.