ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо самое безопасное место для отдыха россиян

12:49
  • среда
  • 30 октября 2019

Вывод сделан на основе данных страховых компаний

Самым безопасным местом массового отдыха россиян остается Турция. К такому выводу пришли страховщики на основе полученных данных. Количество обращений за медицинской помощью российских туристов в этой стране на 100 человек меньше, чем в других регионах, заявила директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
Молодая россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Информация, собранная компанией Алчеевой, во многом совпадает со статистикой других страховщиков. А увеличение числа страховых случаев по сравнению с 2018 годом объясняется ростом числа российских туристов в Турции.

"Все лето обсуждалась тема, что российские туристы чаще всего болеют и умирают на отдыхе в Турции. Мы, как могли, отражали эту информационную атаку и постоянно давали сведения о том, что Турция по статистике самая безопасная страна для отдыха. Там меньше всего туристов из среднестатистических 100 человек обращаются в страховые компании", - сказала член ВСС на Российско-Белорусском конгрессе Альянса туристических агентств.

Чаще всего, по данным страховщиков, россияне обращаются к ним по поводу незначительных инцидентов, не угрожающих жизни и здоровью. А больше всего серьезных случаев регистрируется не в Турции, а в США, Индонезии, Таиланде, Болгарии и на Кипре.

Читайте также:
Главное сегодня
Пляж
Пляж
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.