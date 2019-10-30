Названо самое безопасное место для отдыха россиян

Вывод сделан на основе данных страховых компаний

Самым безопасным местом массового отдыха россиян остается Турция. К такому выводу пришли страховщики на основе полученных данных. Количество обращений за медицинской помощью российских туристов в этой стране на 100 человек меньше, чем в других регионах, заявила директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.

Информация, собранная компанией Алчеевой, во многом совпадает со статистикой других страховщиков. А увеличение числа страховых случаев по сравнению с 2018 годом объясняется ростом числа российских туристов в Турции.

"Все лето обсуждалась тема, что российские туристы чаще всего болеют и умирают на отдыхе в Турции. Мы, как могли, отражали эту информационную атаку и постоянно давали сведения о том, что Турция по статистике самая безопасная страна для отдыха. Там меньше всего туристов из среднестатистических 100 человек обращаются в страховые компании", - сказала член ВСС на Российско-Белорусском конгрессе Альянса туристических агентств.

Чаще всего, по данным страховщиков, россияне обращаются к ним по поводу незначительных инцидентов, не угрожающих жизни и здоровью. А больше всего серьезных случаев регистрируется не в Турции, а в США, Индонезии, Таиланде, Болгарии и на Кипре.