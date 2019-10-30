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Рики Мартин показал лицо новорожденного сына

13:06
  • среда
  • 30 октября 2019

Он также рассекретил имя мальчика

47-летний певец Рики Мартин поделился в Instagram радостной новостью - в его семье появился четвертый ребенок. Малыша родила суррогатная мать.

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"У нас родился сын, которого мы назвали Ренн Мартин-Йосеф", - написал Рики Мартин, опубликовав фото с новорожденным. В отличие от многих суеверных знаменитостей, он не стал прятать лицо малыша. 

За несколько часов его пост собрал свыше миллиона отметок "Нравится". Рики Мартин нечасто балует поклонников фотографиями детей, поэтому снимок малыша вызвал бурю восторга. 

- Благословения всей семье.

- Это так прекрасно! 

- Дайте знать, если вам понадобится сиделка. 

- В этом смысл жизни.

- Какие милые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ricky (@ricky_martin)

Напомним, в 2008 году суррогатная мать родила Рики Мартину мальчиков-близнецов Маттео и Валентино. В 2018 году у его мужа, шведского художника Джвана Йосефа, появилась дочь Люсия. В том же году Мартин и Йосеф объявили о вступлении в официальный брак.

"Я люблю близнецов всем своим сердцем, - признавался Мартин. - Но и Люсия тоже свет моей жизни". По словам музыканта, дети ежедневно вдохновляют его и заряжают позитивной энергией. 

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