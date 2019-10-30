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Россия намерена увеличить обмен данными с НАТО и ОБСЕ по терроризму

14:46
  • среда
  • 30 октября 2019

ОДКБ пока не получила ответ НАТО на предложение о сотрудничестве

Россия может увеличить информационный обмен по терроризму с Интерполом, ОБСЕ и НАТО. Об этом в среду говорили в Москве на тематической конференции Организации Договора по коллективной безопасности, передает "ТВ Центр".

Как отметил замминистра иностранных дел России Александр Панкин, Москва считает целесообразным шире использовать информационные ресурсы специализированных учреждений.

В свою очередь, ОДКБ ещё в мае этого года направила в НАТО открытое обращение в целях укрепления доверия и развития сотрудничества в вопросах совместного противодействия терроризму, однако ответа пока не получила.

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