Россия намерена увеличить обмен данными с НАТО и ОБСЕ по терроризму

ОДКБ пока не получила ответ НАТО на предложение о сотрудничестве

Россия может увеличить информационный обмен по терроризму с Интерполом, ОБСЕ и НАТО. Об этом в среду говорили в Москве на тематической конференции Организации Договора по коллективной безопасности, передает "ТВ Центр".

Как отметил замминистра иностранных дел России Александр Панкин, Москва считает целесообразным шире использовать информационные ресурсы специализированных учреждений.

В свою очередь, ОДКБ ещё в мае этого года направила в НАТО открытое обращение в целях укрепления доверия и развития сотрудничества в вопросах совместного противодействия терроризму, однако ответа пока не получила.