Собянин рассказал о модернизации столичных поликлиник

Важно создать современную среду, благожелательную к пациенту, отметил мэр Москвы

Вопросы здравоохранения обсуждают в среду в Калининградской области. В четверг там соберётся президиум Госсовета. А сегодня в семинаре-совещании участвуют делегации российских регионов во главе с губернаторами, передает "ТВ Центр".

Основная тема - улучшение работы первичного звена. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице была принята специальная программа, благодаря которой в медицинских учреждениях появится больше узконаправленных специалистов. Также он отметил, что в ближайшие три года около 150 столичных поликлиник будут полностью модернизированы.

"Важно не только просто отремонтировать, а изменить логистику движения пациентов, комфортность работы врачей. Чтобы пациенты не бегали там с первого по четвертый этаж за справками или там ненужными какими-то направлениями. Важно создать комфортную среду, это очень важно, современную среду, благожелательную к пациенту. Это главные принципы модернизации первичного звена, которые мы пытаемся добиться. И, конечно, это укомплектованность врачами", - сказал Собянин.