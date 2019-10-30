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Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы

14:52
  • среда
  • 30 октября 2019

Необходимо стимулировать самозанятых людей к легализации доходов

Налоговый режим для самозанятых планируется распространить на другие регионы России. Об этом в среду заявил Дмитрий Медведев на заседании правительства, передает "ТВ Центр".
Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Глава кабмина отметил: сейчас самозанятые граждане участвуют в закупках государственных компаний и корпораций на общих началах. А поправки в закон позволят им воспользоваться рядом льгот. Налог на профессиональный доход в рамках эксперимента, напомним, был введён в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

"Речь идёт о распространении на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса. Это обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства. Главная цель - для того, чтобы стимулировать самозанятых людей к легализации доходов", - отметил  Медведев.

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