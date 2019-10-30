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В Мосгордуме обсуждают бюджета города на ближайшие три года

15:00
  • среда
  • 30 октября 2019

Документ предусматривает рекордное увеличение финансирования соцсферы

В среду в Мосгордуме проходит обсуждение бюджета города на ближайшие три года. Ранее в понедельник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять проект бюджета в первом чтении, передает "ТВ Центр".

Проект бюджета предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования, здравоохранения, спорта, а также соцподдержки жителей.

Проекта бюджет сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты планируют принять бюджет до 1 декабря.

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