В Мосгордуме обсуждают бюджета города на ближайшие три года

Документ предусматривает рекордное увеличение финансирования соцсферы

В среду в Мосгордуме проходит обсуждение бюджета города на ближайшие три года. Ранее в понедельник комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять проект бюджета в первом чтении, передает "ТВ Центр".

Проект бюджета предусматривает рекордное увеличение финансирования социальной сферы - расходы на госпрограммы образования, здравоохранения, спорта, а также соцподдержки жителей.

Проекта бюджет сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным. Как сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты планируют принять бюджет до 1 декабря.