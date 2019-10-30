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"Фризиум" начали выдавать в Москве

15:03
  • среда
  • 30 октября 2019

Первая партия из почти 8000 упаковок поступила в Москву 28 октября

В среду в Москве начала выдавать для детей страдающих эпилепсией препарат "Урбанил", он содержит такие же вещества, как и "Фризиум", из-за которого в столице минувшим летом произошло несколько громких историй, передает "ТВ Центр".

Противосудорожный препарат в России не зарегистрирован и относится к психотропным. Контроль за его оборотом ужесточен. Отчаявшиеся матери больных детей заказывали его в интернете из-за границы. Двоих женщин задержали при получении посылок на почте. Были возбуждены уголовные дела, но после выяснения всех обстоятельств прокуратура отменила это постановление.

Стало понятно, что необходимо решать проблему на государственном уровне. Минздрав планирует восстановить регистрацию препарата в России, пока же партиями его будет закупать Московский эндокринный завод. Получить лекарство можно в аптеках Центра лекарственного обеспечения столичного Департамента здравоохранения. Дети будут получать препарат бесплатно, из расчета на три месяца приема.

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