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Как район Измайлово изменился благодаря масштабному городскому проекту

15:03
  • среда
  • 30 октября 2019

Что ещё ждут жители от программы "Мой район"?

Современный каток с искусственным льдом теперь есть и в Измайлове. А ещё там привели в порядок пруды и парки, благоустроили дворы и скверы - всё в рамках масштабного городского проекта.

Чего-чего, а парков в районе достаточно. Стоит взглянуть только на Измайловский – крупнейший в Европе. 1600 гектаров зелени. И в этой зелени утопает любимая родовая усадьба семьи Романовых. А в самом центре парка музыкальная беседка. Летом тут проходят танцевальные вечера, и выступает оркестр. Еще здесь есть свой собственный Кремль - и не один.

Измайлово удивляет и под землей. Самое загадочное место в Москве - на глубине 9 метров секретная база самого вождя Сталина. Игорь Алешин нам показывает зал заседаний. Комната сделана в виде купола. Это не просто украшение, а целая акустическая система.

Это большой подземный город. Здесь была и стоянка для танкового полка, и ветка метро. А еще якобы от бункера идет 17-километровый автомобильный тоннель прямо до Кремля. И чтобы всю эту территорию засекретить, решено было построить аэродром для экстренной эвакуации. Но и тут нужна была маскировка. Так Измайловский район превратился в масштабную стройку.

Официальное название объекта – "Центральный стадион СССР имени Сталина". Самый большой в мире, рассчитан на 200 тысяч зрителей. Началась война, достроить не успели. Сейчас это одна трибуна с пластиковыми сидениями – на нижнем ярусе и верхний, который при желании может вместить до 30 тысяч болельщиков.

И культура и спорт. Всего в районе 37 спортивных площадок, 12 тренажерных площадок, для занятий воркаутом – 2. 23 – футбольные, баскетбольные, хоккейные. Не зря местные считают Измайлово не районом, а провинциальным городком в огромном мегаполисе. И говорят, что сюда приезжают жить не ради престижа, а ради комфорта.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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