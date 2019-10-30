Как в Москве решают проблемы обманутых дольщиков

В городе создан специальный фонд

Проблемы обманутых дольщиков полностью будут решены в Москве через четыре года. Те, кто вложил деньги, но так и не въехал в квартиры, получат жильё. По каждому из недостроенных объектов в Москве разработаны "дорожные карты". Город выделяет средства на завершение работ. А для того, чтобы исключить появление новых обманутых дольщиков, создан специальный фонд. Он обеспечит защиту граждан.

В квартире минимальная отделка и новым владельцам предстоит еще большой ремонт. Но это приятные хлопоты, признается Татьяна Воропаева. Ведь этого пришлось ждать 7 лет. Приехав с мужем из Молдавии и получив гражданство, пенсионеры не могли взять ипотеку. Все свои накопления семья в 2012-м вложила в эту студию. Дом застройщик обещал сдать в конце 2015-го года. Но шли годы, а кроме котлована ничего не было.

Люди продолжали жить по съемным квартирам. Многие при этом платили ипотеку. Застройщик же продолжал бездействовать. В итоге суд признал застройщика банкротом, а город нашёл другого инвестора и выделил деньги. В этом году дольщики уже начали въезжать в свои дома. А всего в Москве таких уже полторы тысячи семей, передает "ТВ Центр".

За последние восемь лет в столице решили проблемы 13 тысяч обманутых дольщиков. Ключи от своих квартир ожидают еще 11 тысяч человек. В "Дорожной карте" Москвы 34 проблемных строительных объекта.

На окончание работ на этих комплексах город выделит в следующем году 20 млрд рублей. Кроме того, в Москве создали Фонд защиты прав граждан. Его будут финансировать из городского бюджета и организация сама сможет быть застройщиком.

Иван Колесников, "ТВ Центр".