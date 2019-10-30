ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как в Москве решают проблемы обманутых дольщиков

15:14
  • среда
  • 30 октября 2019

В городе создан специальный фонд

Проблемы обманутых дольщиков полностью будут решены в Москве через четыре года. Те, кто вложил деньги, но так и не въехал в  квартиры, получат  жильё. По каждому из недостроенных объектов в Москве разработаны  "дорожные  карты". Город выделяет средства на завершение работ. А для того, чтобы  исключить появление  новых обманутых дольщиков, создан специальный фонд. Он обеспечит защиту граждан.
В Ленобласти дольщики вселились в недостроенный дом

В квартире минимальная отделка и новым владельцам предстоит еще большой ремонт. Но это приятные хлопоты, признается Татьяна Воропаева. Ведь этого пришлось ждать 7 лет. Приехав с мужем из Молдавии и получив гражданство, пенсионеры не могли взять ипотеку. Все свои накопления семья в 2012-м вложила в эту студию. Дом застройщик обещал сдать в конце 2015-го года. Но шли годы, а кроме котлована ничего не было. 

Люди продолжали жить по съемным квартирам. Многие при этом платили ипотеку. Застройщик же продолжал бездействовать. В итоге суд признал застройщика банкротом, а город нашёл другого инвестора и выделил деньги. В этом году дольщики уже начали въезжать в свои дома. А всего в Москве таких уже полторы тысячи семей, передает "ТВ Центр".

За последние восемь лет в столице решили проблемы 13 тысяч обманутых дольщиков. Ключи от своих квартир ожидают еще 11 тысяч человек. В "Дорожной карте" Москвы 34 проблемных строительных объекта.

На окончание работ на этих комплексах город выделит в следующем году 20 млрд рублей. Кроме того, в Москве создали Фонд защиты прав граждан. Его будут финансировать из городского бюджета и организация сама сможет быть застройщиком.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Семья осматривает квартиру нового дома
Семья осматривает квартиру нового дома
Дольщики
Дольщики
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.