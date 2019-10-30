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"Три этапа": Зеленский раскрыл план примирения с Донбассом

13:21
  • среда
  • 30 октября 2019

Главное – завершить "горячую стадию"

Владимир Зеленский знает, как Киеву вернуть контроль над Донбассом. По словам президента Украины, он сделает это в три этапа. Первый – и главный – завершить "горячую стадию" конфликта, заявил украинский лидер, выступая в Мариуполе.
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Зеленский уверен в том, что украинские власти первый этап выполнят – причем в ближайшее время.

"Второй этап — примирение людей, чтобы зажили раны... Третий этап — безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная", — сказал в своем выступлении украинский президент. Зеленский подчеркнул, что все эти три этапа государство и общество должны пройти вместе.

Украинский лидер подчеркнул, что решать проблемы юго-востока Украины нужно с "холодной головой". Ранее стало известно, что президент запустил фонд "международной поддержки Донбасса", передает RT.

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