Добронравов раскрыл детали новых "Сватов"

Съемки завершатся в 2020 году

Актер Федор Добронравов рассказал, что в новом сезоне комедийного сериала "Сваты" зрителей ждет много сюрпризов.

На встрече с поклонниками народный артист России заявил, что в 2020 году съемочная группа планирует закончить работу над седьмым сезоном "Сватов". Команде остается снять несколько сцен в январе и феврале, а также летом следующего года.

"Там очень много всякого прекрасного и всякого неожиданного. Все будет отлично!" - заявил Добронравов, не став раскрывать подробностей.

По некоторым данным, сюжет нового сезона "Сватов" охватит период в пять лет. На долю героев выпадет много приключений, пишет РИА Новости. В частности, они перенесутся в Россию XIX века.

Ранее Добронравова удивила новость о том, что актер Николай Добрынин якобы покинул сериал, так как устал играть пьяницу и лентяя Митяя. Сам актер данную информацию не прокомментировал. "Все, угомонитесь!" - заявил он журналистам.

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Напомним, "Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезжать на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят.