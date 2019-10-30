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"Слугу народа" застукали за интимом в Раде

13:40
  • среда
  • 30 октября 2019

Депутат был готов раскошелиться на 100 долларов

Процесс голосования за судьбоносные для Украины законопроекты не мешает личной жизни депутатов Верховной рады. Представителя пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко сфотографировали в тот момент, когда он одной рукой нажимал кнопку на пульте, а другой – переписывался на сайте знакомств.
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Скандальные снимки опубликовало издание "Буквы". Оператор снял крупным планом экран смартфона, на котором видны логотипы двух сайтов интимных услуг. Яременко в это время еще в процессе знакомства, он выясняет стоимость удовольствий.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - отвечает ему собеседница.

Пользователей соцсетей фото не особо удивило – так как раньше в "Слуге народа" поддерживали идею легализации проституции. А Зеленский вообще рассказывал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, с легализацией проституции и игорного бизнеса.

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