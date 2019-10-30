"Слугу народа" застукали за интимом в Раде

Депутат был готов раскошелиться на 100 долларов

Процесс голосования за судьбоносные для Украины законопроекты не мешает личной жизни депутатов Верховной рады. Представителя пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдана Яременко сфотографировали в тот момент, когда он одной рукой нажимал кнопку на пульте, а другой – переписывался на сайте знакомств.

Скандальные снимки опубликовало издание "Буквы". Оператор снял крупным планом экран смартфона, на котором видны логотипы двух сайтов интимных услуг. Яременко в это время еще в процессе знакомства, он выясняет стоимость удовольствий.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - отвечает ему собеседница.

Пользователей соцсетей фото не особо удивило – так как раньше в "Слуге народа" поддерживали идею легализации проституции. А Зеленский вообще рассказывал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, с легализацией проституции и игорного бизнеса.