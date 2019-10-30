Потерявший контроль Фадеев избавился от всех своих артистов

Он решился на отчаянные меры

Продюсер и композитор Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами, работающими с его компанией MALFA.

30 октября Фадеев опубликовал на YouTube обращение, в котором объявил о реструктуризации своего продюсерского центра. "Весь контент мы отдали своим уже бывшим артистам в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться и с которыми идут судебные споры", - заявил продюсер.

По его словам, за 30 лет компания MALFA "разрослась до невероятных объемов, которые практически невозможно контролировать". Его лейбл сотрудничает более чем с 30 музыкантами. Максим Фадеев решил переформатировать MALFA в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов. Это позволит производить более качественный контент, отметил продюсер.

Отметим, что в лейбл MALFA входили Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, Исайя и другие музыканты. В конце лета Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Он запретил ей исполнять написанные им песни. Конфликт Фадеева и Наргиз вызвал большой общественный резонанс. На фоне этого скандала певица отправилась в гастроли по российским городам с новым репертуаром.

На днях у Фадеева возникли проблемы со здоровьем. По слухам, у него случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

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