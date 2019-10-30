Столичный водитель набрал штрафов на 1 миллион рублей

Грузовик ездил по Москве иностранными номерами

Самого злостного нарушителя правил дорожного движения вычислили сотрудники ГИБДД столицы. Водителя удалось установить только в октябре - он передвигался по Москве на грузовике с иностранными номерными знаками.

"Зарегистрирован один факт привлечения собственника (владельца) грузового транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более 1 миллиона рублей, в отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе автоинспекции.

По данным инспекторов, в основном водитель превышал скорость. Есть на его счету и другие нарушения, передает ТАСС.