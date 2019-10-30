Москвич натравил когтистую кошку на полицейского

Теперь ему грозит пять лет тюрьмы
В Москве нетрезвый местный житель ранил полицейского кошкой.
Странный инцидент произошел на улице Медынской, что в районе Бирюлево Западное еще год назад, но уголовное дело возбудили только сейчас. Геннадий Щербаков распивал спиртное на лестничной площадке. Жильцы дома сначала просили его уйти по-хорошему, но затем вызвали полицию, пишет "Газета.Ru".
Прибывший в подъезд сотрудник МВД попытался убедить его покинуть общественное место, однако мужчина отреагировал агрессивно: он схватил мимо проходившую кошку и бросил ее в полицейского. Животное не ожидало такого поворота, выпустило когти и расцарапало ему лицо.
"Животное вцепилось всеми четырьмя лапами в подфуражечную поверхность и сильно ее испортило", - приводит подробности telegram-канал Baza.
Полицейскому пришлось обратиться к врачу и пройти противостолбнячную терапию, так как кошка была бездомной. А вот Щербаков свою вину не признал. На допросе он сообщил, что кошка сама набросилась на полицейского.
Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Нерадивому мужчине грозят штраф и лишение свободы до пяти лет.
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