Скандалистка Вележева сорвала вылет рейса из Москвы

Экипаж из-за дебоша решил вернуться в Шереметьево

Дебош на боту рейса Москва-Тель-Авив вынудил экипаж отложить вылет из аэропорта Шереметьево. Главным героем скандала оказалась известная актриса Лидия Вележева.

Вележева запомнилась зрителям по роли Настасьи Филипповны в сериале "Идиот", в телешоу "Простые истины", ролью в картине "Любовь-морковь-2". Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа сыграла десятки ролей. В 2010 году была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Что стало причиной скандала в самолете – пока доподлинно неизвестно. Сначала лайнер не мог вылететь из-за технической неисправности, рейс задержали. Когда самолет все же стал выруливать на взлетную полосу, Вележева стала вести себя неадекватно. Из-за скандала командир корабля решил отложить вылет, передает РЕН ТВ.