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Скандалистка Вележева сорвала вылет рейса из Москвы

14:39
  • среда
  • 30 октября 2019

Экипаж из-за дебоша решил вернуться в Шереметьево

Дебош на боту рейса Москва-Тель-Авив вынудил экипаж отложить вылет из аэропорта Шереметьево. Главным героем скандала оказалась известная актриса Лидия Вележева.
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Вележева запомнилась зрителям по роли Настасьи Филипповны в сериале "Идиот", в телешоу "Простые истины", ролью в картине "Любовь-морковь-2". Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа сыграла десятки ролей. В 2010 году была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Что стало причиной скандала в самолете – пока доподлинно неизвестно. Сначала лайнер не мог вылететь из-за технической неисправности, рейс задержали. Когда самолет все же стал выруливать на взлетную полосу, Вележева стала вести себя неадекватно. Из-за скандала командир корабля решил отложить вылет, передает РЕН ТВ.

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