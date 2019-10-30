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Диетолог рекомендовал Собчак съесть мозг обезьяны

15:07
  • среда
  • 30 октября 2019

Телеведущей будет полезно

Звездный диетолог Марият Мухина разобрала питание телеведущей Ксении Собчак и дала ей рекомендации.

Во время одной из своих передач журналистка предложила гостям попробовать мясо нутрии (болотного бобра – прим. ред.). Диетолог отметила, что мясо нутрии очень питательное, однако Собчак его ела не ради здоровья, а ради рейтинга. С тем же успехом она могла бы съесть мозг обезьяны, пишет teleprogramma.pro.

"Думаю, каждый человек понимает, что Ксения съела эту нутрию исключительно ради популярности. Странно, что она не выбрала мозг обезьяны, тоже полезный продукт, который бы ей очень подошел. Его едят еще у живого животного аборигены", - пошутила Мухина.

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