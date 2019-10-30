Наргиз утешают после немыслимой выходки Фадеева

В отличие от нее, другие артисты MALFA сохранили свой репертуар

Поклонники посочувствовали певице Наргиз после того, как Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами и объявил о реструктуризации своего продюсерского центра MALFA.

Максим Фадеев разрешил всем артистам, сотрудничавшим с его компанией, безвозмездно пользоваться контентом MALFA. Таким образом продюсер, как кажется, проявил небывалую щедрость и продемонстрировал, что деньги для него не имеют первостепенного значения.

Благодаря такому жесту многие поклонники Фадеева окончательно убедились в том, что его конфликт с Наргиз возник не из-за денег. Кто-то, впрочем, посчитал такой поступок пиаром и желанием поправить свою репутацию после скандала с популярной певицей.

Фанаты Наргиз посетовали на то, что другим артистам Фадеев разрешил исполнять свои песни после ухода из MALFA, а их любимца осталась ни с чем. Кто знает, может, Наргиз сохранила бы свой репертуар, поругайся она с продюсером на пару месяцев позже. Как бы то ни было, поклонники артистки выразили уверенность в том, что лейбл Фадеева "развалился" во многом благодаря Наргиз. Ведь именно она была главной звездой Фадеева, считают защитники певицы.

- Опять Наргиз пролетела, - пишут в Сети.

- Наргиз ушла, и все сразу рухнуло.

- Разве там были артисты, кроме Наргиз?

- Учитывая, что рассказала Наргиз про проблемы с горизонтальными связями между артистом, менеджментом и прочими отделами лейбла, решение верное. Лучше меньше, но лучше.

- Будьте выше всего, всех сплетен, интриг! Помиритесь с Наргиз!..

- Спасибо, это было круто! – поблагодарил Фадеева исполнитель Исайя.

Ранее Максим Фадеев заявил, что он переформатирует MALFA в маленькую и дорогую компанию, которая ежегодно будет предлагать рынку всего одного-двух артистов. Это позволит производить более качественный контент, отметил продюсер. Добавим, что в лейбл MALFA входили Molly (Ольга Серябкина), группа Serebro, Исайя и другие музыканты.

Напомним, в конце лета Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз. Он запретил ей исполнять написанные им песни. Конфликт Фадеева и Наргиз вызвал большой общественный резонанс. На фоне этого скандала певица отправилась в гастроли по российским городам с новым репертуаром.

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