Установлена причина скорого вымирания человечества

Все из-за глобального потепления

Глобальное потепление несет с собой угрозы человечеству. И это не только природные катаклизмы и техногенные аварии – но и рост числа смертельных заболеваний, а также голод.

Свои выводы ученые австралийского Университета Монаша сделал на основе исследования данных о ежедневной госпитализации. Исследователи изучили информацию о 80% населения Бразилии с 2000 по 2015 год.

В процессе анализа данных учитывались среднесуточные температуры. Выяснилось, что каждый дополнительный градус Цельсия в жаркое время года увеличивал число госпитализированных из-за недоедания на 2,5 процента. Сильнее всего от погоды оказались зависимы люди старше 80 лет, а также от 5 до 19 лет.

Жара, как поясняют ученые, приводит к потере аппетита. Кроме того, люди не хотят выходить в магазин за продуктами и готовить еду. В такую погоду также ухудшается пищеварение, обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушается терморегуляция. Повлияет погода и на урожаи – у довольно большого числа людей будет затруднен доступ к продовольствию, из-за чего к 2050 году погибнут около 30 тысяч жителей планеты, передает НСН.