ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена причина скорого вымирания человечества

15:15
  • среда
  • 30 октября 2019

Все из-за глобального потепления

Глобальное потепление несет с собой угрозы человечеству. И это не только природные катаклизмы и техногенные аварии – но и рост числа смертельных заболеваний, а также голод.
Глобальное потепление обернется катастрофой для России

Свои выводы ученые австралийского Университета Монаша сделал на основе исследования данных  о ежедневной госпитализации. Исследователи изучили информацию о 80% населения Бразилии с 2000 по 2015 год.

В процессе анализа данных учитывались среднесуточные температуры. Выяснилось, что каждый дополнительный градус Цельсия в жаркое время года увеличивал число госпитализированных из-за недоедания на 2,5 процента. Сильнее всего от погоды оказались зависимы люди старше 80 лет, а также от 5 до 19 лет.

Жара, как поясняют ученые, приводит к потере аппетита. Кроме того, люди не хотят выходить в магазин за продуктами и готовить еду. В такую погоду также ухудшается пищеварение, обостряются заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушается терморегуляция. Повлияет погода и на урожаи – у довольно большого числа людей будет затруднен доступ к продовольствию, из-за чего к 2050 году погибнут около 30 тысяч жителей планеты, передает НСН.

Читайте также:
Главное сегодня
Потепление
Потепление
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.