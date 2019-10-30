ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Авторов законопроекта против онлайн-пропаганды наркотиков вывели на чистую воду

15:30
  • среда
  • 30 октября 2019

Профильный комитет Госдумы вернет документ депутатам от фракции "Справедливая Россия"

Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, ранее внесенный в Госдуму депутатами от фракции "Справедливая Россия" – это пиар-ход. К такому выводу пришел глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети
В Татарстане идущей по улице женщине вкололи наркотик
На свадьбе Меган Маркл гостям раздавали наркотики

Профильный комитет вернет документ авторам, так как в нем нашли нарушения. В частности, в пакете отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда. "Второе - они внесли (поправки в УК) вместе с КоАПом (одним законопроектом), это тоже запрещено", - заявил глава думского комитета (цитата по РИА Новости).

Крашенинников отметил, что депутаты знакомы с процедурой внесения законопроектов. Поэтому, считает он, внесение проекта с нарушениями было сделано для привлечения внимания.

Согласно законопроекту, который предложили депутаты от фракции "Справедливая Россия", пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета - до семи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.