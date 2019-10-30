Авторов законопроекта против онлайн-пропаганды наркотиков вывели на чистую воду

Профильный комитет Госдумы вернет документ депутатам от фракции "Справедливая Россия"

Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, ранее внесенный в Госдуму депутатами от фракции "Справедливая Россия" – это пиар-ход. К такому выводу пришел глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Профильный комитет вернет документ авторам, так как в нем нашли нарушения. В частности, в пакете отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда. "Второе - они внесли (поправки в УК) вместе с КоАПом (одним законопроектом), это тоже запрещено", - заявил глава думского комитета (цитата по РИА Новости).

Крашенинников отметил, что депутаты знакомы с процедурой внесения законопроектов. Поэтому, считает он, внесение проекта с нарушениями было сделано для привлечения внимания.

Согласно законопроекту, который предложили депутаты от фракции "Справедливая Россия", пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета - до семи.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в Сети.

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